La livraison de deux remorqueurs attendue pour 2021

De nouveaux équipements au Port Autonome de Cotonou. La signature d’un contrat d’acquisition de deux (02) nouveaux remorqueurs a été actée la semaine dernière.

Selon les responsables, l’acquisition de ces équipements rendra « le port de Cotonou prêt pour le remorquage qualitatif et sûr des plus gros navires à l’avenir ».

Les nouveaux remorqueurs sont équipés d’un système de lutte contre incendie (FiFi class.1) et contre la pollution pétrolière dans le bassin portuaire.

L’équipe du Port Autonome de Cotonou avec à sa tête Joris Thys travaille « en partenariat avec Damen SHIPYARDS GROUP pour la livraison de ces remorqueurs de 85-tonnes bollard pull, types ASD 2813 en début 2021 ».

L’acquisition de divers matériels et équipements fait partie des projets de professionnalisation du Port de Cotonou afin de répondre aux attentes de ses partenaires.

La vision est de faire du Port de Cotonou une plateforme logistique innovante ; sécurisée et fiable au service des échanges internationaux.

2 septembre 2020 par