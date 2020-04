La liste des journaux officiellement reconnus au Bénin

Au terme des travaux de la 2ème session ordinaire de l’année 2018 de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), 96 journaux dont 76 quotidiens, 12 hebdomadaires, 02 bihebdomadaires, 02 mensuels et 02 bimensuels disposent d’une existence légale et peuvent exercer jusqu’à nouvel ordre, faire l’objet de revue de presse ou titres sur les antennes des radiodiffusions sonores et des télévisions installées au Bénin.

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication invite les directeurs de publication desdits quotidiens et écrits périodiques à faire le dépôt égal conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et de l’article 63 de la loi N°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin.

78 quotidiens

Le Progrès

L’Evènement précis

La Presse du jour

Le Nouvel observateur

Le Pays émergent

Le Grand jury

L’Autre vision

Sans neuf

L’Humanité

L’Autre quotidien

Les Quatre vérités

L’Investigateur du jour

Le Devoir

La Tribune de la capitale

La Relève info

Afrique express

Le Soleil Bénin info

L’Eclaireur

Nouvelle expression

Bénin intelligent

Le Télégramme

Le Soleil levant

Le Quotidien

Les Pharaons

Le Béninois libéré

First info

L’Affiche du jour

Djakpata

Libération

L’Actualité

Le Cabirou

Palmarès

Emergence info

L’Opinion aujourd’hui

Le Matin

Le Matinal

Le Gongonneur

Le Grand matin

Nassiara

Diaspora de sabbat

L’Audace info

L’Indépendant

La Priorité

La Nouvelle génération

Le Contemporain

La Cloche

Fraternité

L’Informateur

Le Potentiel

Communal info

24 Heures au Bénin www.24haubenin.info

Notre temps

L’Echiquier

La Boussole

Quotidien Nokoué

Info-plus

Le Clairon

Dynamisme info

Matin libre

L’Afrique en marche

Le Confrère de la matinée

Nord-Sud quotidien

Le Meilleur

Trait d’union

L’Evènement du jour

Le Challenge

Le Grand angle

Le Routier

La Guérite

La Dépêche

Kini-kini

Point média

L’Economiste du Bénin

Le Radar

Le Tropical

Le Nouveau citoyen

Les 12 hebdomadaires

Le Choix

Le Justicier

Le Projecteur info

La Gazette du golfe

Le Municipal

Educ’action

Le Coopérant

Le Canard de la semaine

Cartes sur tables

Le National

La Flamme des prodiges

La Voix de la lumière

02 bihebdomadaires

Le Journal de notre époque

Défi info

02 mensuels

Marche du saint esprit

Bénin couleurs

02 bimensuels

Le Perroquet

Le Labela n

La liste des journaux officiellement reconnus

