La liste des encadreurs culturels admissibles

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a rendu publique ce jeudi 18 août 2022, la liste des admissibles au casting organisé dans les douze (12) départements, pour le recrutement des encadreurs culturels. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des classes culturelles. Les personnes admises doivent compléter leur dossier en ligne via le même lien et ce, au plus tard le vendredi 26 août 2022 à 17 heures. La liste des admissibles au casting peut être consultée dans les directions départementales du Ministère et sur la plateforme numérique https://classesculturelles.bj.

