Sur une chaine béninoise ce dimanche 8 septembre 2024, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la condamnation des Béninois impliqués dans l’arrestation illégale de Steve Amoussou ainsi que sur les mandats d’arrêt émis par le Togo dans ce dossier.

« Le Bénin vient de faire un procès aux personnes mises en cause. Celles qui ont été reconnues coupables ont été condamnées à des peines de prison ferme et à des amendes », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji sur l’émission Question d’actualité de Eden TV. Accusés par la justice togolaise de l’enlèvement de Steve Amoussou à Lomé, deux (02) Béninois ont été condamnés, mardi 3 septembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour arrestation illégale. Cité par la police togolaise dans cette affaire, le directeur du Centre national des investigations numériques Ouanilo Medégan a été relaxé purement et simplement.

Selon le porte-parole du gouvernement, la comparution du directeur Centre national des investigations numériques devant la justice béninoise en tant qu’inculpé et non comme témoin est « une preuve éloquente de ce que la justice de notre pays a fait son travail sans partie prie, sans compromission ». A en croire Wilfried Houngbédji, si « un État tiers délivre des mandats d’arrêt et qu’il veut les voir exécuter, il prendra sans doute les mesures pour les faire exécuter ».

Au cours d’une séance d’échange, vendredi 6 septembre, le porte-parole du gouvernement a soutenu que le dossier Steve Amoussou n’est pas ‘’une affaire du gouvernement’’. « Ce n’est pas le gouvernement qui l’a interpellé. Je laisse la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire », a-t-il affirmé. Steve Amoussou a été interpellé dans la nuit du lundi 12 août 2024 sur le territoire togolais. Son procès est prévu pour le 7 octobre prochain.

A.A.A

9 septembre 2024 par