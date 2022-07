La journée de l’artisan béninois fixée par décret

La Journée de l’artisan béninois a été officiellement instituée par décret 2022-330 du 08 juin 2022.

La journée de l’artisan béninois a lieu le 22 juillet de chaque année, selon le décret n°2022-330 du 08 juin 2022 fixant la date de la célébration annuelle de la Journée de l’artisan béninois.

Les modalités d’organisation de la Journée nationale de l’artisan seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l’Artisanat, a précisé le décret signe par le président de la République Patrice Talon ; le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kérékou et du ministre d’Etat chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

