La jacinthe d’eau utilisée pour la fabrication de fibres

Plus de souci pour le nettoyage des liquides pollués issus des produits industriels au Bénin. Grâce à la jacinthe d’eau, l’entreprise Green Keeper Africa parvient à fabriquer des fibres appelées ‘’GKSORB’’. Ces fibres sont utilisées pour former des coussins et tapis de nettoyage d’une capacité d’absorption estimée à 220 litres.

L’innovation est de David Gnonlonfoun et Fohla Mouftaou, tous deux fondateurs de Green Keeper Africa. Elle consiste à récolter la jacinthe d’eau, la sécher et la décomposer en une fibre commercialisée qui permet de retenir les liquides polluants, huiles lourdes et produits chimiques déversés dans la mer et autres milieux. Un chef d’œuvre qui permet à l’entreprise de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 90 000 dollars, soit plus de 49 millions FCFA, et d’employer plus de 1000 ouvriers.

Considérée comme une plante envahissante et nuisible à la pêche, la jacinthe d’eau revêt désormais un caractère économique qui permet à de nombreux B

éninois, de gagner leur vie.

Par l’invention des fibres ‘’GKSORB’’, Green Keeper Africa aide à la réduction de la pollution causée par les huiles lourdes.

F. A. A.

28 août 2020 par