La fondation MTN fait don de matériels et équipements à l’HOMEL

La fondation MTN Bénin a fait don de matériels médicaux à l’Hôpital de la mère et de l’enfant (HOMEL), ce vendredi 20 décembre 2019. La cérémonie de remise des équipements s’est déroulée à la pédiatrie, en présence de la Directrice de la Fondation MTN, Viviane Sissuh et la Directrice des affaires médicales de l’HOMEL, le professeur Bagnan Tonato Angeline, représentant le Directeur du centre.

Cette remise de dons entre dans le cadre des actions sociales de la Fondation MTN prévues pour le mois de décembre que la fondation appelle « Mois de la Solidarité ».

La cérémonie qui nous rassemble ce jour entre dans le cadre de la traditionnelle action de la Fondation appelée « Mois de la solidarité », a fait savoir la directrice de la Fondation MTN, Mme Viviane Sissuh avant de préciser que

« L’objectif pour nous est de faire preuve de solidarité envers les enfants malades afin de permettre aux structures qui les accueillent de leur redonner ce sourire que nous aimons tant voir sur le visage de nos enfants ».

Elle a rappelé que chaque année, au cours du mois de décembre, la Fondation MTN soutient les personnes vulnérables à travers divers types d’actions pour leur permettre de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Elle a ajouté que « Cette année, l’équipe de la fondation a décidé de célébrer le mois de la solidarité en allant dans les hôpitaux et plus spécialement dans les services pédiatriques pour soulager les mamans à travers des dons de vivres, jouets, don en équipement pour les hôpitaux etc… ».

Pour le Directeur des affaires économiques de l’HOMEL, M. Hubert Bocovo, ce don de la Fondation MTN est l’accomplissement d’une œuvre divine. Il a souhaité que cette initiative du mois de décembre soit inscrite dans une continuité. « Vous en avez auparavant fait, vous êtes en train de le faire, vous aurez encore les moyens de le faire un peu plus que ce que vous venez de faire », a-t-il prié.

Au nom du Directeur de l’Hôpital de la mère et de l’enfant (HOMEL), le chef services des affaires médicales le professeur Bagnan Tonato Angeline a remercié MTN pour son action sociale. Elle a promis de faire un bon usage des équipements, mais surtout, de faire en sorte qu’ils profitent réellement à ceux à qui ils sont destinés. « Nous ferons l’effort pour que les équipements soient utilisés dans les meilleurs conditions pour que nous puissions sauver nos nouveau-nés qui sont ici et dont les parents ne disposent pas de moyens ».

Au total, l’Hôpital de la mère et de l’enfant a reçu 50 kits de suivie, un moniteur multi paramètres, un saturomètre, des concentrateurs d’oxygène, des sondes d’oxygénation, des paquets de couche et du lait pour nouveau-nés.

« D’un coût global de 5 millions de francs CFA, ce don mis à la disposition de l’HOMEL, permettra d’une part à une certaine catégorie de patients de bénéficier gratuitement des soins et d’autre part, d’améliorer les conditions d’accueil de l’institution. », a fait savoir Mme Sissuh.

Avant de se retirer de l’HOMEL, Mme Sissuh et ses collaborateurs ont distribué des cadeaux à tous les enfants hospitalisés à l’HOMEL.

Il faut préciser que cette année, l’HOMEL n’est pas le seul hôpital visé par les actions du « Mois de la Solidarité » de la Fondation MTN. Ce sont trois hôpitaux qui ont bénéficié des dons. Il s’agit du Centre Hospitalier départemental de Parakou et l’Hôpital de Goho à Bohicon.

Marcel HOUETO

