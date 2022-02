La fondation Claudine Talon et la Sodeco dotent Arbonga d’un centre de santé

La Fondation Claudine Talon et la Sodeco ont doté Banikoara d’un centre santé afin de permettre aux populations d’avoir un accès plus facile aux soins. L’inauguration a été faite jeudi 27 janvier 2022 au village Arbonga.

Dénommé ‘’Wanrou’’, le centre de santé du village Arbonga est désormais mis en service. Il a été érigé par la Fondation Claudine Talon et la Sodeco sur une superficie de 2 hectares. Selon le représentant de la présidente de la Fondation Claudine Talon, Pr Blaise Ayivi, la construction de ce centre de santé marque la fin du calvaire des populations notamment des femmes d’Arbonga, de Kori, de Guinguiri. « Ces femmes devraient parcourir environ 15 km pour avoir accès à un centre de santé », a-t-il relevé.

Wanrou est un centre de santé public sous la tutelle du Ministère de la Santé. Les travaux de construction et d’équipements s’élèvent à un montant de plus d’un milliard de FCFA. Il dispose d’une maternité, d’un dispensaire et deux résidences meublées, de 10 lampadaires solaires, d’une ambulance équipée, d’un incinérateur et des bâtiments connexes. Il a été également construit un poste d’eau autonome avec une borne-fontaine pour la population. Grâce à la construction de ce centre, la localité Arbonga a été connectée au réseau de la SBEE sur une distance d’environ 11 km.

« En intégrant les populations non couvertes des villages voisins, le centre de Santé de Wanrou aura à desservir une population d’environ 21.000 habitants. Le matériel médico-technique et le personnel nécessaires à son fonctionnement dont un médecin sont déjà en place », a informé Bouraima Adamou Mama, directeur départemental de la Santé de l’Alibori. Les usagers de ce centre pourront bénéficier de la prise en charge des maladies courantes, des consultations pré-natales, des accouchements, de la vaccination, de la planification familiale, des consultations post-natales ainsi que la prise en charge des cas simples de traumatisme.

« L’implication de chacun et de tous est primordiale pour en faire un centre de référence », a ajouté Pr Blaise Ayivi. Le représentant de la Société pour le Développement du Coton (Sodeco) Adéyèmi Worou a invité la population à fréquenter le centre de santé ‘’Wanrou’’, à l’entretenir afin d’en faire un modèle pour d’autres communes.

Le maire de la commune de Banikoara n’a pas manqué de remercier la Fondation Claudine Talon et la Sodeco pour cette infrastructure sanitaire. « Au nom des populations de Banikoara, je m’engage à faire un bon usage de cet ouvrage et à travailler avec les populations pour que le centre soit bien fréquenté », a-t-il déclaré.

