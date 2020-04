La fondation ABAKE offre 1500 masques et des gels hydroalcooliques

La fondation ABAKE a fait don ce mercredi 29 avril, de 1500 masques et gels hydroalcooliques aux radios, télévisions, journaux de la presse écrite et presse en ligne. Plusieurs couches vulnérables de la société béninoise ont reçu également des masques et gels hydroalcooliques, mais en plus, des vivres pour mieux faire face à la pandémie.

Au total 8000 masques de protection, plusieurs dizaines de litres des gels hydroalcooliques fabriqués au Bénin et des vivres ont été distribués ce mercredi par la fondation de Mme Abakè Assongba de Rosa, une habituée des actions sociales à l’endroit des couches défavorisées.

Soucieuse bien-être des populations en ces temps de pandémie de coronavirus, ABAKE Foundation a décidé de porter une aide significative aux couches les plus démunies en mettant à leur disposition des matériels de protection.

Dans ce contexte particulier de pandémie de Covid-19, les médias béninois ont été pris en compte. 1500 masques et gels hydroalcooliques ont été remis aux radios, télévisions, journaux de la presse écrite et presse en ligne.

En dehors des médias, plusieurs couches sociales de Cotonou, Dassa, Abomey, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou ont été soutenues.

« Le reste de ces masques seront distribués comme suit : 1000 à Cotonou ; 1000 à Dassa ; 1000 à Abomey-Calavi ; 1000 à Porto-Novo ; 1000 à Abomey ; 1000 à Parakou et 100 pour l’association des garagistes du Bénin », a expliqué le responsable en charge des médias de la fondation. Abd’el Khader ACHIROU a précisé que « Ceci n’est qu’une première phase pour ce qui est de la contribution de la fondation ABAKE contre la propagation du Coronavirus au Bénin. D’autres villes et d’autres associations professionnelles seront prises en compte lors de la seconde ou encore de la troisième phase de cette initiative salvatrice ».

Abake’s Foundation est une fondation américaine qui s’active à porter assistance aux enfants et aux personnes en situation difficile. Cette fondation de renommée internationale avec l’installation de plusieurs ramifications de part et d’autres en Afrique, en Amérique et en Asie a essentiellement vocation sociale. Ses mérites sont reconnus par le gouvernement béninois, les différentes associations ou creuset regroupant les béninois de la diaspora.

Abake’s Foundation a pour mission d’aider les couches vulnérables à bâtir leur propre avenir et s’insérer dans le processus de développement de leur pays.

Les actions réalisées par la fondation au Bénin ces dix dernières années peuvent être consultées sur le site : https://www.abakesfoundation.org/.

29 avril 2020 par