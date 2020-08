La fête de l’indépendance célébrée dans la sobriété

Les cérémonies officielles entrant dans le cadre de la fête de l’indépendance du Bénin se sont déroulées ce samedi 01 août 2020 dans la sobriété absolue en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Elles se résument au dépôt de gerbe à Xwlacodji et une revue des troupes symbolique au Palais de la Marina à Cotonou.

La cérémonie a débuté par le traditionnel dépôt de gerbe à la place du monument aux morts à Xwlacodji dans le cinquième arrondissement de Cotonou. Trois étapes essentielles ont marqué la cérémonie : le dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts et l’allumage de la flamme de l’espoir. Il s’agit d’un moment symbolique en rappel aux souvenirs des vaillants soldats et héros du Bénin.

Après le dépôt de gerbe, cap a été mis sur le Palais de la Marina entièrement rénové pour une revue des troupes symbolique. Le Chef Suprême des Armées, Patrice Talon a reçu les honneurs d’un peloton de l’Armée de terre, d’un peloton de l’Armée de l’air, d’un peloton de la Marine nationale, d’un peloton de la Police Républicaine et d’un peloton de la Garde Nationale.

La Garde nationale, nouvellement créée constitue la quatrième entité au sein des forces de défense et de sécurité du Bénin. Le Chef de l’Etat a ensuite procédé à l’exercice du Salut du drapeau national.

Les présidents des institutions, les membres du gouvernement, le directeur général de la Police républicaine, le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre, le Chef d’Etat-major de la Marine, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air et le Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises du Bénin ont marqué leur présence à cette cérémonie déroulée dans le respect des gestes barrières.

A.A.A

