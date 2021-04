La distribution des matériels électoraux à Allada et Toffo

La répartition des matériels électoraux se passe très bien dans les communes d’Allada et de Toffo en cette veille du scrutin. Les points focaux de la CENA déployés dans ces communes sont à pied d’œuvre pour un bon démarrage de l’élection présidentielle de dimanche 11 avril 2021.

Dans les communes d’Allada et Toffo, les Points focaux composent ce samedi, veille du scrutin, les matériels par arrondissement. Après réception, les coordonnateurs et leurs assistants répartissent ces matériels par centre et poste de vote. Dans la commune d’Allada, la plupart des arrondissements ont déjà reçu du matériel.

<< Dans Allada, tout se passe bien. Il n’y a pas de problème. Hier (vendredi, ndlr), nous avons reçu le matériel. Nous avons 12 arrondissements dans Allada et il y a 7 qui ont déjà pris les matériels. On attend les autres, qu’ils viennent chercher leurs matériels et après ils vont faire le colisage au niveau de leur arrondissement et envoyer ça dans les bureaux de vote>>, informe Florent Ayihou, Point focal de la CENA à Allada.

La distribution des matériels électoraux se déroule aussi bien à Toffo. Dans cette commune, grenier du département de l’Atlantique, la formation des agents des bureaux de vote a pris fin ce vendredi et la répartition du matériel est en cours. Selon le point focal déployé par la CENA dans la zone, les préparatifs à la veille vont bon train. << Nous avons 6 arrondissements qui sont déjà passés et les 4 autres seront là d’ici quelques minutes>>, précise Ulrich Sagbohan.

Après vérification, les coordonnateurs d’arrondissement qui ont reçu leurs matériels procèdent au colisage.

Pour la présidentielle de ce dimanche 11 avril 2021, les bureaux de vote s’ouvrent à partir de 7h.

Boniface CAKPO

