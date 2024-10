La directrice de l’administration du parti UP-R limogée

Christhelle HOUNDONOUGBO épse ALIOZA n’est plus la Directrice de l’administration du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Christhelle HOUNDONOUGBO épse ALIOZA a été révoquée de ses fonctions pour « faute grave ».

Le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R), dans une décision en date du 28 octobre 2024 et signée du président Joseph DJOGBENOU, reproche à la désormais ex Directrice de l’administration d’avoir « de son propre chef et sans avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du Parti et encore moins informé son président, engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024, un contrat qualifié ‘’mémorandum d’accord’’ qui engage le parti à l’égard d’un cabinet dénommé ‘’Particip Gmbh’’ ».

