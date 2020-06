La désignation du nouveau maire contestée

Les élus communaux de l’Union Progressiste de Malanville protestent contre la désignation du conseiller Gado Guidami au poste de maire de la commune.

Dans une déclaration, ils notifient n’avoir pas été associés à l’accord de gouvernance communale entre le BR et l’UP pour Malanville.

L’installation du conseil communal s’est poursuivie ce samedi 06 juin dans la commune de Malanville avec la désignation du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissements.

Au terme de la séance, Gado Guidami élu sur la liste du Bloc Républicain a été désigné nouveau maire de Malanville. Les élus communaux UP de la commune de Malanville soulignent « n’avoir pas été associés ni de près ni de loin à cet accord de gouvernance communale entre le BR et l’UP ».

« C’est pourquoi nous disons haut et fort Non à toute forme d’accord de gouvernance communale ne prenant pas en compte les réalités de notre commune dans ce processus de désignation des candidats aux postes de maire, ses adjoints et les chefs d’arrondissements », peut-on lire dans la déclaration signée de 10 conseillers.

Selon la déclaration des contestataires, c’est compte de ce fait, qu’ils n’ont pas pris part à la séance de samedi 06 juin 2020.

Les élus communaux de l’UP souhaitent que cette désignation se fasse dans les conditions prévues à l’article 190 nouveau de la loi portant interprétation et complétant la loi du code électoral.

