La délégation de l’APF reçu au cabinet du chef de l’Etat

En visite au Bénin depuis dimanche dernier, la délégation de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) conduite par son président, Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire a été reçu ce mardi 04 février 2020 par le chef de l’Etat Patrice Talon. Cette rencontre a été l’occasion pour le président de l’APF d’échanger avec le premier magistrat du pays sur la situation sociopolitique du Bénin depuis les dernières législatives.

A ce sujet, le président Talon a donné les explications nécessaires à Amadou Soumahoro et sa délégation. Il a également évoqué le dialogue politique d’octobre dernier qui a permis au gouvernement de travailler avec la classe politique, et d’entretenir le consensus autour des conclusions issues dudit dialogue.

Satisfait des échanges avec le chef de l’Etat, le président de l’Assemblée parlementaire de la francophonie dit comprendre mieux la situation et l’importance des mesures prises par le président Talon et son gouvernement pour apaiser la tension. Selon Amadou Soumahoro, beaucoup de choses ont été relayées sur les réseaux sociaux et la presse internationale à propos de ces élections. Pour éviter de tomber dans le piège des fausses informations, l’Assemblée parlementaire Francophone qu’il dirige a décidé de venir constater elle-même afin de se faire sa propre opinion, a-t-il expliqué. Après avoir remercié le chef de l’Etat, Amadou Soumahoro a souligné qu’ « il n’y a pas de tabou ». « Nous avons vu un président qui a une vision pour le Bénin et pour les générations futures. Nous sommes venus faire valoir les principes de l’Afrique qui sont l’approfondissement de la démocratie et le soutien aux assemblées francophones », a-t-il confié.

F. A. A.

