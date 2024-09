La date limite de dépôt des dossiers reportée au 31 octobre

Les promoteurs et investisseurs privés désireux de conclure un bail à construction avec l’État pour développer des projets d’établissements de restauration et de loisirs (Restaurants, Bars, Snacks, Lounges, Casinos, Boîtes de nuit, Salles de jeux, etc.) sont invités depuis quelques semaines à soumettre une demande. A travers un communiqué conjoint, le ministre de l’Économie et des Finances et le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable informent les promoteurs et investisseurs privés que la date limite de soumission des demandes, initialement fixée au 30 septembre 2024 est reportée au 31 octobre 2024 à 17heures.

