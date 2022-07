La correction du BAC a démarré ce lundi

La correction des copies de l’examen du Baccalauréat session de juin 2022 a démarré ce lundi 04 juillet 2022. 10 centres de correction sont retenus sur tout le territoire national.



Le chronogramme établi pour le Bac 2022 se déroule normalement. Après la phase des épreuves écrites, place à la correction des copies.

Au centre de correction du lycée technique Coulibaly, ce sont les copies de séries scientifiques qui y seront corrigées. Il s’agit des séries G1, G2, G3, et celles des candidats des séries F1, F2, F3, F4, E, EA, ou encore, Economie.

« Quand les correcteurs arrivent, le premier jour, ils échangent sur le corrigé-type, ils s’approprient globalement le corrigé-type avant de commencer par corriger », a confié Aristide Akpo, superviseur au centre de correction et de délibération du lycée technique Coulibaly dans un entretien accordé à la Radio nationale.

« Tout se passera bien pour ceux qui auraient travaillé », a-t-il ajouté sûr des correcteurs commis pour la tâche. « C’est des sachants qui font bien leur travail », a-t-il insisté rassurant les candidats que leurs copies seront bien corrigées et contrôlées.

Les travaux de correction du Bac 2022 s’achèvent vendredi prochain.

La première délibération est annoncée pour le 13 juillet 2022.

F. A. A.

4 juillet 2022 par