« La valorisation des acquis de la convention du partenariat Uemoa-Ciraf », c’est le thème d’une conférence de presse en ligne animée ce mercredi 22 juillet 2020. Les participants débatteront des filières telles que le coton, le maïs, l’élevage, l’aquaculture et de la volaille, et leurs impacts sur le revenu des exploitants agricoles.

Selon les organisateurs, ces secteurs « sont plus compétitifs et offrent aux petits exploitants agricoles des revenus plus élevés aujourd’hui qu’il y a quelques années ».

Ainsi, avec un investissement de 1,5 milliard de francs CFA de la part de l’Uemoa, le Ciraf a mis en œuvre un projet de recherche collaborative de 05 ans. Ce projet a renforcé la résilience des communautés bénéficiaires et a contribué à améliorer les moyens de subsistance de milliers de personnes dans les Etats membres de l’Uemoa », renseigne le communiqué.

Mais avant ce projet, la Commission de l’Uemoa a financé en 2014 le Ciraf pour améliorer les secteurs du maïs, du coton, de l’élevage, de la volaille et de l’aquaculture grâce à la recherche. Un investissement qui a considérablement renforcé la résilience et les moyens de subsistance des bénéficiaires dans la communauté de l’Uemoa.

Les principaux résultats du projet, son impact sur les conditions de vie des populations seront abordés au cours de la conférence.

Le Ciraf est une institution de coordination régionale de la recherche basée à Dakar.

F. A. A.

22 juillet 2020 par