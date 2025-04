La contribution de la communauté peuhl requise pour contrer la menace terroriste

Dans un contexte marqué par des assauts répétés de groupes armés sur le territoire béninois, la coproduction de la sécurité est nécessaire pour repousser les attaques terroristes. La hiérarchie militaire a rencontré dans ce cadre, la communauté peuhl du département de l’Atacora le jeudi 17 avril 2025.

Le haut commandement militaire a échangé avec la communauté peuhle du département de l’Atacora le jeudi 17 avril 2025. Les membres de cette communauté sont venus des huit communes à savoir, Matéri, Cobly, Boukombé, Tanguiéta, Natitingou, Kérou, Kouandé et Péhunco, prendre part à la séance qui a eu pour cadre, le camp Kaba du 6ème bataillon interarmes de Natitingou. La hiérarchie militaire a exprimé à cette occasion, ses attentes dans la perspective de relever le défi sécuritaire dans le pays, et relatif à la menace terroriste. Pour l’armée, la coproduction de la sécurité parait nécessaire dans ce contexte de la montée des actes terroristes. Elle dit compter sur la sincérité et la franche collaboration de ses interlocuteurs pour combattre le fléau.

La séance initiée par le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général de division Fructueux Gbaguidi, vise à créer une proximité avec cette communauté pour renseigner l’Armée. Après avoir exhorté la communauté peulh à collaborer avec les Fds, le chef d’état-major général des Forces armées béninoises a lancé un appel à plus de collaboration, de confiance et de sincérité. Les membres de la communauté peuhl présents à cette séance d’échanges ont porté leurs préoccupations à la connaissance de la hiérarchie militaire, et formulé quelques suggestions. Il s’agit de renforcer la collaboration avec les campements au niveau des frontières, intégrer les enfants peuls dans l’Armée, trouver une solution au manque d’aires de pâturage.

F. A. A.

