La construction du CHU d’Abomey-Calavi confiée à Bouygues

C’est l’entreprise française Bouygues Bâtiment International, filiale de Bouygues Construction, qui va construire et équiper l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi. D’un montant global de 116 milliards de FCFA, ledit projet a été confié au groupe français par le ministère de la Santé de la République du Bénin.

La ville d’Abomey-Calavi abritera un hôpital moderne qui sera construit sur une superficie de 15 hectares avec une capacité de 434 lits. Il disposera de services de pointe notamment en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. Il va disposer aussi de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l’ophtalmologie, d’oto-rhino-laryngologie et autres services.

L’hôpital offrira également un service mortuaire de grande qualité avec un funérarium d’une capacité de 300 à 400 places. Visant une certification environnementale Edge, la livraison est prévue pour 2023.

Pour la réalisation dudit projet, les références en matière de construction que sont Bouygues Bâtiments International et Michel Beauvais Associés sont à la manette.

La conception de l’hôpital a été menée en groupement avec le cabinet d’architecture français Michel Beauvais Associés, à partir d’un programme réalisé par l’AP-HP et par les bureaux d’études Egis Bâtiments International, Claire Planson et Oasiis.

En Afrique de l’Ouest, Bouygues Bâtiment International a réalisé le Ridge Hospital au Ghana, l’hôpital Mohammed-VI à Bouskoura au Maroc et réhabilité l’hôpital Yopougon en Côte d’Ivoire.

La construction du centre hospitalier universitaire d’Abomey-Calavi s’ajoute aux nombreuses réalisations de Bouygues Construction en Afrique.

L’hôpital d’Abomey-Calavi répondra aux normes internationales et sera une référence dans la sous-région ouest-africaine avec des offres de services de grande qualité.

Encadré

Bouygues Bâtiment International

Bouygues Bâtiment International est la filiale de Bouygues Construction, spécialisée depuis plus de 40 ans dans les projets de bâtiments complexes au grand international.

Présent sur les cinq continents, Bouygues Bâtiment International s’appuie sur un ancrage territorial fort à travers un réseau d’implantations locales pérennes, ainsi que sur l’expertise de son ingénierie centrale. Une complémentarité qui permet à l’entreprise de proposer à ses clients des solutions innovantes, durables et adaptées à leurs besoins.

A.A.A

10 juin 2020 par