La comptable de la BEF et son époux en prison

Présentée ce jeudi 05 mai 2022 au Procureur spécial de la Cour de Répressions des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), la comptable de la Brigade Economique et Financière (BEF) a été placée en détention provisoire. Son époux a aussi subi le même sort.

Dame Bissaloué D. fonctionnaire de police et comptable de la Brigade Economique et Financière (BEF), qui était en garde-à-vue depuis vendredi dernier dans les locaux de la BEF pour des soupçons de vol d’argent, a été présentée au Procureur spécial de la CRIET, ce jeudi 05 mai 2022.

La prévenue soutirait des liasses de billet de banque dans les dossiers scellés destinés au Parquet.

La fonctionnaire de police procédait ensuite au remplacement des billets volés par des coupures de papier aux mêmes dimensions.

L’argent volé est estimé à 17 millions de FCFA, selon Frissons radio.

A l’issue de la présentation au Procureur spécial près la CRIET, la fonctionnaire de police a été placée en détention provisoire ainsi que son époux.

A l’éclatement de l’affaire, la police a procédé à la perquisition du domicile du couple.

Leur procès est prévu pour le 16 mai prochain à la CRIET.

