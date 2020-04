La commune de Savalou, sous haute surveillance pandémique

Un autre cordon sanitaire pourrait s’établir autour de la vile de Savalou dans le département des Collines. Après le premier cas de Coronavirus détecté il y a quelques jours, la situation dans cette région du centre-Bénin semble être préoccupante.

Selon les informations, une trentaine de personnes ont été identifiées comme des cas contacts avec le patient détecté, et mises en isolement dans un hôtel de la ville. Outre ces cas contacts, environ une centaine de personnes considérées comme des contacts secondaires ont été identifiées et mises en auto-isolement. Ce qui porte à 131 le nombre de personnes mises en quarantaine dans la cité des Mahi.

Au regard de ceci, les résultats des tests au terme des 14 jours de confinement, s’ils se révèlent positifs, feraient de cette ville, le second pôle de propagation de la pandémie du Coronavirus au Bénin, et amener les autorités à définir un autre cordon sanitaire.

