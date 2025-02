La commercialisation des logements sociaux de Ouèdo démarre

Le gouvernement béninois lancera, la semaine prochaine, la commercialisation des 20.000 logements sociaux construits dans la Cité de Ouèdo.

La Nouvelle Cité de Ouèdo, située à Abomey-Calavi sur une superficie de 235 hectares accueillera ses premiers habitants la semaine prochaine.

La commercialisation des 20.000 logements sociaux et économiques de cette Cité sera lancée par le gouvernement béninois.

La Nouvelle Cité de Ouèdo comporte des logements à architecture moderne, avec de l’éclairage et une ventilation naturelle. Leur construction intègre de nombreux équipements de proximité, tels que des écoles et collèges, des centres médicaux, des commerces, des espaces verts, etc.

Plusieurs configurations F4 sont proposées aux futurs résidents de la Nouvelle Cité de Ouèdo.

L’appartement A offre une superficie de 86,30 m², avec un salon-salle à manger de 22,95 m², trois chambres spacieuses et deux salles d’eau.

L’appartement B, plus grand avec 91,17 m², dispose également de trois chambres, d’un balcon de 4,68 m² et d’une cuisine optimisée.

Les appartements C2 et C3, d’une superficie identique de 84 m², comprennent un salon-salle à manger de 24,89 m², etc.

Pour ceux qui recherchent plus d’espace, les Villas E offrent 102,65 m², avec quatre chambres, dont une chambre de service, ainsi qu’une grande salle d’eau principale de 6,53 m².

Les Villas sociales D, plus compactes avec 71,5 m², proposent trois chambres.

Modalités d’acquisition

Deux options sont disponibles pour l’acquisition de ces logements sociaux et économiques. La location-accession et l’acquisition vente.

La location-accession permet au locataire de devenir propriétaire de son logement au fil du temps. Concrètement, le locataire paie un loyer mensuel, qui est calculé pour lui permettre de devenir propriétaire après un certain nombre d’années. La durée de l’acquisition peut varier entre 17 et 25 ans, selon le type de logement choisi. Une fois la période de location terminée, le locataire devient propriétaire du logement.

L’offre vente permet d’acquérir le logement par paiement direct ou par crédit bancaire.

Les logements sociaux de la Nouvelle Cité de Ouèdo sont accessibles à toute les catégories de travailleurs.

M. M.

13 février 2025 par ,