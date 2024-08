La commercialisation des amandes de karité ouverte

La campagne de commercialisation 2024-2025 des amandes de karité est ouverte au Bénin ce lundi 12 août 2024, selon un communiqué conjoint du Ministre de l’agriculture et du ministre de l’industrie et du commerce.

La commercialisation des amandes de Karité démarre ce lundi 12 août et prendra fin le samedi 31 mai 2024 au Bénin.

La période de déroulement de la campagne 2024-2025 a été définie consensuellement par les acteurs de la filière karité et le Gouvernement, selon un communiqué conjoint du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Cossi Dossouhoui et de la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman.

Les deux ministres ont souhaité une « fructueuse campagne » aux acteurs tout les exhortant au respect strict des textes régissant la filière karité en République du Bénin.

M. M.

12 août 2024 par ,