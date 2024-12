La circulation des gros porteurs interdite les 24 et 25 décembre sur certains axes routiers

À travers un communiqué, le préfet du Département de l’Ouémé interdit la circulation des gros porteurs et autres véhicules encombrants sur certains axes routiers les 24 et 25 décembre 2024 à l’occasion des pèlerinages annuels de l’Eglise du Christianisme Céleste, de la Congrégation de l’Ordre Sacré Eternel des Chérubins et Séraphins et d’autres congrégations apparentées sur les plages de la commune de Sèmè-Podji. Les axes concernés sont : Porto-Novo-Carrefour Sèmè-Podji ; PK8 (Carrefour Le Bélier)-Carrefour Sèmè-Podji ; Carrefour Sèmè-Podji-Frontière Nigéria. Cette décision a été prise dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, notamment des pèlerins, des usagers de la route et des populations riveraines les dates sus-indiquées. Lire le communiqué

3 décembre 2024