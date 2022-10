La circulation des engins à 2 et 3 roues réglementée à Karimama

Face à la recrudescence des attaques terroristes à Karimama, le maire Issifou Soulé Sambo Sayi a pris un arrêté pour réglementer la circulation des engins à deux et trois roues sur le territoire de sa commune. Ces engins sont interdits de circulation entre 22h et 06h du matin.

Les engins à deux et trois roues ne doivent plus circuler n’importe comment sur le territoire de la commune de Karimama. Le maire Issifou Soulé Sambo Sayi à travers un arrêté a réglementé la circulation de ces engins. Ainsi, de 22h à 06h du matin, aucun motocycliste ne doit circuler. Il en est de même des tricycles.

L’arrêté du maire impose des fouilles des forces de défense et de sécurité à toute personne en circulation durant la tranche horaire, outre les moyens interdits.

La commune de Karimama comme plusieurs autres localités du Nord-Bénin subit des attaques de groupes armés. Durant la période du 15 au 16 octobre, la commune a subi une série d’attaques. Le commissariat de Birni a été incendié. Les assaillants ont tenté d’attaquer la mairie, et le poste de douane.

Au regard de l’ampleur de la menace terroriste dans la localité, les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

