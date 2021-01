La chicha interdite dans le département des Collines

« …La consommation de la chicha dans tous les lieux à usage collectif, fermés ou couverts, qu’ils soient privés ou publics dans le département des Collines est formellement interdite », a indiqué un arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2021. Firmin A. Kouton, préfet par intérim du département des Collines a invité respectivement les directeurs de la police Républicaine, du Tourisme de la culture et des arts, du Cadre de vie et de développement durable, de la Santé et les maires du département des Collines à veiller à l’application stricte de la mesure. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la mesure d’interdiction. « Tout client pris en flagrant délit d’usage de la chicha dans les lieux ouverts au public est passible d’une amende allant de 10 000 à 50 000 FCFA(…) Tout promoteur d’établissements ouverts au publics (débits de boissons, maquis, boîtes de nuit, restaurant…) donnant accès à l’usage de la chicha dans l’enceinte desdits établissements est passible d’une amende allant de 50 000 à 300 000 FCFA, suivant les dispositions de la loi 2017-27 du 18 décembre 2017 relative à la production, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin », a mentionné l’arrêté.

