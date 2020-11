La chanteuse Zeynab devient l’ambassadeur des produits cajou TOLARO DELICES

La vedette de la chanson, Zeynab et la société Tolaro Global ont signé ce mardi 10 novembre 2020 à Parakou un contrat de promotion. Ce contrat permettra aux deux parties d’unir leurs forces pour porter plus haut le nom du Bénin à travers la célébration des produits Tolaro Délices à savoir la farine de cajou, la purée de cajou, l’amande rôtie de cajou, tous issus de notre merveilleuse et emblématique noix de cajou du Bénin.

La cérémonie a eu lieu sur les installations de l’entreprise située à Tourou dans le premier arrondissement de Parakou. C’était dans une ambiance solennelle et conviviale, en présence des travailleurs de l’entreprise qui ont manifesté leur admiration pour Zeynab. Au regard du contrat signé ce mardi, l’artiste a accepté de porter la marque Tolaro Délices.

« Notre entreprise est à un tournant important et nous voulions un ambassadeur dont la réputation cadre avec nos valeurs. Et Zeynab répondait parfaitement et unanimement à ce critère de sélection. Une artiste de vertus pour un produit de vertus. C’est une fierté pour toute l’équipe de s’engager avec elle dans le but de mieux rendre visibles nos produits. », a déclaré l’entreprise Tolaro Global.

Après la visite des installations de l’usine lundi 09 novembre, à la signature du contrat le lendemain, Zeynab est restée sans voix. Elle est très honorée de mettre son image au service d’une marque béninoise d’agro-alimentaire. « Je suis animée par un sentiment de fierté parce que Tolaro Global fait un travail formidable. Les produits Tolaro Délices méritent d’être mieux connus, parce qu’ils sont de qualité et sont le reflet d’un travail professionnel. », a confié l’artiste, avant d’ajouter que "joindre l’utile à l’agréable pour le développement de son pays est une bénédiction".

Le séjour de l’artiste à Parakou a pris fin par la visite du showroom dans la ville où sont vendus les produits Tolaro Délices. A noter que d’autres showrooms verront le jour prochainement à travers le pays.

Tolaro Global, en activité depuis 10 ans, a un réseau d’environs 7500 producteurs de cajou (bio, commerce équitable et conventionnel). Elle produit les amandes blanches, rôties et salées, la farine de cajou, la purée de cajou. Sa capacité actuelle de transformation est de 6000 tonnes. Elle emploie en moyenne 615 personnes. L’entreprise dispose de plusieurs certifications notamment BRC, HACCP, FDA, ABSSA et BIO. Elle exporte déjà ses produits aux Etats-Unis et en Europe.

Ambassadeur nationale de l’Unicef pour le Bénin, Zeynab est une personnalité qui s’investit dans les actions sociales. Elle est une artiste chanteuse béninoise qui a à son actif trois albums et une compilation. Dès la sortie de son premier disque en 2002, les critiques et le grand public ont salué son talent et sa capacité à toucher plusieurs publics grâce à sa musique. Et les reconnaissances ne tardent pas à tomber. Entre autres, les Kora de la meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’ouest et récemment le trophée Afrima de la Meilleure artiste de l’Afrique. Ardente défenseur de la tradition, elle promeut le « Bolodjo », un rythme de son village mais reste ouverte sur l’univers de la musique urbaine et de ce qu’on appelle la world music. Ces dernières années, Zeynab a publié plusieurs singles et collaborations notamment avec Awadi du Sénégal, Shado Chris de Côte d’ivoire, Jim West, Sèlè Bobo du Nigéria et Santrinos Raphael du Togo. Définitivement indémodable, elle se met à jour et vise l’intemporalité.

