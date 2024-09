La Centrale Thermique 129.5 MW de Maria-Gléta 2 fonctionne très bien après cinq (5) années de mise en service. Ce sont les assurances de Christophe Pringault, Directeur général de Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, BWSC.

« Après cinq années de fonctionnement, on a 36.000 heures de marche. C’est factuel sur tous les moteurs », a affirmé Pringault, Dg Bwsc. A l’en croire la Centrale Thermique 129.5 MW de Maria-Gléta 2 est un succès. Inaugurée en 2019, la centrale est constituée de 7 moteurs. Elle permet de répondre aux besoins en énergie de la population béninoise. Aucun incident sérieux n’a été enregistré durant ces 5 dernières années selon Christophe Pringault.

« L’ensemble du personnel béninois fait tous les travaux qui sont associés à cette centrale, c’est-à-dire les révisions importantes. On a coupé cette centrale une fois 35 minutes et une fois une heure en cinq ans. Cette centrale marche très bien », confie-t-il.

Dotée des dernières technologies, la centrale respecte les normes internationales en termes d’émission de gaz et de bruit. « On a le standard mondial (…) on tourne à 85 % en gaz. Le gaz est beaucoup moins polluant que le HVO diesel. (…) de l’énergie au Bénin, c’est aussi une volonté de mettre de l’énergie verte. Aujourd’hui, ces moteurs sont capables de tourner des produits verts. C’est-à-dire que demain, si on arrive à trouver des produits verts, du fioul vert à un prix cohérent, on aura une centrale qui sera 100 % verte », a affirmé le Dg Bwsc. Située à Maria-gléta dans la commune d’Abomey-Calavi, le site de la centrale thermique est visité par plusieurs catégories d’individus dont des apprenants et étudiants.

12 septembre 2024