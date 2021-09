La carte de vaccination exigée aux garde-malades des hôpitaux

Les garde-malades n’auront désormais plus accès à l’hôpital que sur présentation de leur carte de vaccination (Covid-19). L’instruction a été donnée aux directeurs d’hôpitaux à travers une note circulaire du directeur national de la médecine hospitalière, Dr Ange Dossou, en date du 24 septembre 2021.

Plus d’accès à l’hôpital pour les gardes-malades sans la carte de vaccination. Ils doivent présenter leur carte de vaccination avant d’être acceptés dans les hôpitaux. Le but de cette mesure et de réduire la contamination intra hospitalière. Le directeur national de la Médecine hospitalière invite tous les directeurs d’hôpitaux à prendre des mesures idoines pour la mise en œuvre effective de la mesure.

Les équipes de supervision seront déployées sur le terrain pour vérifier le respect de ladite mesure.

