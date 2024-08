La campagne de sensibilisation et d’orientation lancée ce mardi

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore YAYI et son collègue en charge de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves CHABI vont procéder ce mardi 13 août 2024 sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi, au lancement de la campagne de sensibilisation et d’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année académique 2024-2025. Ladite campagne s’inscrit dans le cadre du classement et de la sélection des admis au Baccalauréat session unique de juin 2024.

Détails dans le communiqué ci-dessous

