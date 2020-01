La sélection des lauréats du Bénin prévue pour le 19 janvier

La branche de la Fondation Mohammed V Des Oulema Africains du Bénin informe la communauté musulmane béninoise du lancement de la deuxième édition de la compétition nationale du Saint Coran.

Organisée à l’intention des élèves et étudiants coraniques, la compétition se tiendra le dimanche 19 janvier 2020 à la mosquée centrale de la zone des ambassadeurs au quartier le Bélier.

Les catégories en compétition sont : mémorisation complète du Saint Coran selon la version de Warch reçu de Naafiou ; mémorisation complète du Saint Coran selon les autres versions authentiques ; et mémorisation partielle du Saint Coran (05 chapitres minimun) y compris les règles de psalmodie du Saint Coran.

Les meilleurs lauréats seront sélectionnés pour représenter le Bénin à la compétition internationale qu’organise le ministère du Royaume du Maroc des Habous et des affaires islamiques en République du Gabon.

Le dossier de candidature est à retirer au siège de la Fondation au quartier les Cocotiers derrière Air France, route de l’aéroport à Cotonou.

La date de clôture du dépôt des dossiers est fixée au samedi 11 janvier 2020.

Akpédjé AYOSSO

