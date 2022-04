La Télévision Hémicycle mise en service

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé à l’ouverture, ce jeudi 14 avril 2022, de l’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2022. La Télévision Hémicycle a été mise en service à l’occasion de l’ouverture de ladite session.



L’Assemblée nationale du Bénin est désormais dotée d’une chaîne de Télévision. Le président Louis Vlavonou a procédé à sa mise en service, ce jeudi 14 avril 2022, à Porto-Novo.

La Télévision Hémicycle selon le chef du parlement béninois, est un outil de redevabilité, de transparence et de bonne gouvernance. « J’ai fait de la redevabilité, de la transparence et de la bonne gouvernance, les principes cardinaux de mon action. C’est dans le cadre particulier de la redevabilité qu’en ce jour, 14 Avril 2022, j’ai ordonné la mise en service de la Télévision Hémicycle que vous pouvez suivre désormais sur vos téléphones portables », a-t-il souligné.

« C’est le complément nécessaire et indispensable qu’il fallait à la Radio Hémicycle pour faire connaître au monde entier les débats nourris qui se mènent à l’intérieur de ce temple de la démocratie qu’est l’Hémicycle », a ajouté Louis Vlavonou.

Grâce à la Télévision Hémicycle, les mandants pourront suivre en direct les séances plénières qu’ils soient au marché, dans leurs ateliers, aux champs ou ailleurs, a-t-il fait savoir. M. Vlavonou a souligné qu’il s’agit d’une révolution dans la sous-région, et le Parlement béninois se révèle à lui-même avec émerveillement pour l’avoir fait en comptant sur ses propres forces et sur ses propres ressources.

62 députés étaient à l’ouverture de la session à Porto-Novo.

F. A. A.

15 avril 2022 par ,