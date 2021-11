La Sobebra n’a pas lancé une grande tombola

Il circule depuis quelques jours, le lien d’une plateforme organisant une grande tombola en l’honneur du 30e anniversaire de la Sobebra. Par un communiqué en date du 11 novembre 2021, la direction générale de la Sobebra informe qu’elle n’est pas l’auteure de cette initiative et invite à la vigilance.

La plateforme non officielle invite les internautes à renseigner leurs informations personnelles pour rentrer en possession d’un hypothétique gain. Elle prétend organiser une grande tombola en l’honneur du 30eme anniversaire de la Sobebra.

La direction générale de la Sobebra informe sa clientèle qu’elle n’est liée ni de près, ni de loin à cette initiative dont le seul but est d’arnaquer les internautes qui se prêtent au jeu. La Sobebra décline toute responsabilité et invite les internautes à être vigilants face aux techniques d’hameçonnage utilisées de plus en plus souvent par les fraudeurs.

12 novembre 2021 par