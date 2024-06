La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) informe qu’il sera procédé, sous la supervision de la Direction Générale du Matériel et de la logistique (DGML), à une vente aux enchères de camions IVECO.

La vente aux enchères se déroulera lundi 24 et mardi 25 juin 2024 de 08h30 à 17h00 au Siège de la SIRAT SA, situé au quartier Ahwanleko plage.

LES CONDITIONS DE DÉROULEMENT

