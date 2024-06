La SGDS soutient une action de salubrité et de plantation d’arbres à l’EPP Hlazounto

L’Organisation non gouvernementale Bénin Villes Propres a organisé, vendredi 7 juin 2024, une séance de nettoyage et de plantation d’arbres à l’Ecole primaire publique Hlazounto (Cotonou) avec le soutien de la SGDS et de la direction départementale du Cadre de vie du Littoral. La séance a connu la participation de la capitaine de l’équipe de France féminine de Football, Wendie Renard.

L’Ecole primaire publique Hlazounto bénéficie d’une action de salubrité et de plantation d’arbres. C’est une initiative de l’ONG Bénin Villes Propres soutenue par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS). Selon la coordonnatrice Kadirath-Lah Ahlin, l’ONG Bénin Villes Propres a résolu de poser une action dans une école pour marquer l’édition 2024 de la journée nationale de l’arbre. « On a fait la prospection et on a constaté qu’à l’école primaire publique de Hlazounto, il n’y a pas vraiment d’arbres », a-t-elle indiqué.

En séjour à Cotonou, la capitaine de l’équipe française féminine de Football et militante pour l’environnement en France Wendie Renard a pris part à cette activité. Elle a eu un bref moment d’échanges avec les enfants avant de procéder à la mise en terre d’un plant. « C’est important dès leur plus jeune âge qu’ils (enfants, ndlr) prennent conscience de l’environnement et de savoir qu’ensemble on peut changer la planète. C’était un moment très sympathique », a confié Wendie Renard.

Au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, Dr Attolou Rosaire a remercié Wendie Renard pour avoir marqué son séjour au Bénin. « À travers cet acte, elle aide le Bénin à lutter également contre les changements climatiques. (…) On a surnommé l’arbre Wendie et il y a des élèves qui ont pris l’engagement de veiller sur cet arbre », a-t-il déclaré. Le directeur départemental du Cadre de Vie du Littoral a invité chaque individu à saisir toutes les occasions pour planter des arbres.

Mise en terre d’une quarantaine de plants d’arbres

Les plants d’arbres à l’Ecole primaire publique Hlazounto ont été mis en terre sous la supervision de Thierry Gnassounou, contrôleur de première classe des eaux, forêts et chasse. Il a exposé les précautions à prendre avant la plantation ainsi que les techniques à adopter pour maintenir le plant en bonne santé. « On a sillonné l’école pour voir où mettre les plants. Nous avons fait 6 mètres d’écartement pour certains plants et 8 mètres pour d’autres », a expliqué Thierry Gnassounou. Une quarantaine de plants d’arbres de différentes espèces (Gmelina arborea, terminalia superba raisinier, khaya senegalensis, des manguiers gouverneurs et camerounais) ont été mis en terre. Le directeur de l’EPP Hlazounto A s’est réjoui du choix de son école pour la mise en terre des plants d’arbres. « Avec les enfants, nous allons prendre soin des plants », a promis Bienvenu Rock Amedewovoin.

La coordonnatrice de l’ONG Bénin Villes Propres, Kadirath-Lah Ahlin n’a pas manqué de remercier la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) et la direction départementale du Cadre de vie du Littoral pour leur accompagnement dans le cadre de cette action de nettoyage et de plantation d’arbres à l’Ecole primaire publique Hlazounto.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

8 juin 2024 par ,