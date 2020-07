La SGDS-GN procède à l’enlèvement des ordures à Cotonou

Mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN).

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) a démarré ses activités avec l’enlèvement des ordures le long des grandes artères. Avec les équipements tels que : les chariots, les tricycles motorisés, les engins roulants de pré-collecte des déchets, les agents de salubrité procèdent à l’assainissement dans le Grand Nokoué notamment à Cotonou.

Ils ont pour tâche : d’assurer la propreté des rues ; de curer les collecteurs primaires et secondaires ; de collecter et d’évacuer les déchets solides ménagers des villes ; de trier, traiter et valoriser les déchets. À travers ce projet, les déchets dans le Grand Nokoué seront mieux gérés et mieux valorisés

3 juillet 2020 par