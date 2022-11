La SGDS-GN entre assainissement et sensibilisation

La "World Toilet Day" (Journée Mondiale des toilettes) est célébrée chaque année le 19 novembre. Au Bénin, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) déjà très occupée par la mise en œuvre du Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers profite de cette journée pour faire de la sensibilisation autour du thème retenu cette année : « Eaux souterraines et assainissement : Rendre visible l’invisible ».

L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d’hygiène à l’échelle planétaire. La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) n’en fait pas moins. Chargée de résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d’améliorer les conditions de santé publique, le bien-être des populations et de réduire l’impact néfaste de la prolifération des déchets sur l’environnement, elle essaie d’attirer l’attention du grand public ce 19 novembre, sur le rôle de chacun autour de la question de la protection des eaux souterraines. Cette source d’eau est souvent contaminée pas les eaux usées issues des toilettes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2 milliards de personnes consomment de l’eau contaminée par des déjections.

Des toilettes à domicile épargnent à la famille des maladies et du temps perdu tout au long de la journée de travail ou à l’école. Une chose est d’avoir des toilettes mais il est important d’avoir des toilettes répondant aux normes pour la protection des eaux souterraines.

Selon l’OMS, en 2019 quelque 297 000 enfants de moins de cinq ans,soit en moyenne plus de 800 chaque jour meurent chaque année de maladies diarrhéiques en raison d’un mauvais assainissement, d’une mauvaise hygiène ou d’une eau insalubre. Ces décès sont évitables.

« Plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes, ne disposent pas d’installations sanitaires sûres. Dans le monde, au moins 2 milliards de personnes utilisent une source d’eau potable contaminée par des matières fécales. » ( OMS/UNICEF 2019 )

C’est donc à juste titre que vient la sensibilisation de la SGDS-GN qui déjà, n’est pas au bout de sa peine face à sa mission d’amélioration du cadre de vie et le bien-être des populations des 5 communes du Grand-Nokoué, à savoir Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Ouidah et Abomey-Calavi.

Il faut rappeler qu’à l’occasion de la journée mondiale, l’Organisation Mondiale des Toilettes demande à chaque individu, dans son pays, de militer pour obtenir une égalité d’accès aux toilettes pour les femmes et des aménagements spéciaux pour les handicapés.

