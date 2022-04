La SE Ginette Apithy s’installe à la mairie de Bohicon

La Secrétaire Exécutive de la mairie de Bohicon a été officiellement installée dans ses fonctions, vendredi 22 avril 2022, par le maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida. La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet du département du Zou Firmin Kouton et des conseillers communaux de Bohicon.

Le maire de Bohicon Rufino d’Almeida a accueilli dans ses fonctions de Secrétaire Exécutive (SE) de la mairie de Bohicon, Mme Ginette Sessi Apithy, vendredi 22 avril 2022. C’est à travers une cérémonie d’installation officielle tenue en présence du préfet du département du Zou Firmin Kouton et des conseillers communaux de Bohicon.

Le maire a fait savoir les attentes de la commune de Bohicon à sa nouvelle collaboratrice en ces termes « J’attends de vous une franche collaboration pour mener à bien notre mission qui est de servir les Bohiconoises et Bohiconois ». Rufino d’Almeida a rassuré Ginette Sessi Apithy de la disponibilité du conseil communal et de son engagement à l’accompagner dans la réussite de sa mission de Secrétaire Exécutive à la mairie de Bohicon. Ginette Sessi Apithy a indiqué qu’elle a pour mission d’exécuter les décisions prises aux instances politiques.

Le préfet du département du Zou a rappelé que les fonctions politiques son séparées de celles administratives.

Le préfet du département du Zou n’a pas manqué de féliciter le maire Rufino d’Almeida. « Je félicité publiquement le maire de Bohicon qui a commencé à faire venir des cadres compétents pour l’accompagner dans le développement de la commune », a indiqué le préfet Firmin Kouton.

