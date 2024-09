La SBEE rassure d’un retour de la tension à la normale

Des perturbations sont observées depuis ce mercredi 25 septembre 2024 dans les quartiers de Mènontin et de Kindonou dans le 9e arrondissement de Cotonou, suite à un incident technique sur un équipement de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). La SBEE à travers un communiqué rassure les populations de ces deux quartiers d’un retour de la tension à la normale.

Lire le communiqué de la SBEE

Suite à un incident sur un de nos équipements techniques, les localités de Mènontin et Kindonou subissent des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique depuis hier nuit. Les équipes techniques de la SBEE se sont mobilisées et depuis ce matin, une bonne partie est réalimentée. Mais les manœuvres sont en cours pour corriger le défaut en cause pour un retour de la tension à la normale. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments que pourrait occasionner cette situation et remercie sa clientèle pour la compréhension. La SBEE, des femmes et des hommes à votre service 24h/24.

La Direction Technique

Fait le 26 Septembre 2024

26 septembre 2024 par ,