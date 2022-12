La PRMP du ministère de l’agriculture et son SP sanctionnés

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sanctionné pour des irrégularités relevées dans le cadre de la procédure d’un appel d’offres la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Agriculture et son Secrétaire Permanent (SP).

Violation du principe de la liberté d’accès à la commande publique par les acteurs de la passation des marchés publics du MAEP, et non-disponibilité du DAO après le lancement de l’appel d’offres sont entre autres les irrégularités relevées dans la procédure d’appel d’offres relatif à l’acquisition de motopompe, motoculteurs et tricycles au profit des jeunes et femmes des communes d’intervention du PAPVIRE-ABC, lancé le 13 juillet 2021.

L’Autorité de Régulation des Marchés des Publics (ARMP) a demandé au Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, de prononcer des sanctions de suspension de leurs fonctions à l’encontre de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Agriculture. C’est à travers une décision en date du 21 septembre 2022.

Concernant le Secrétaire Permanent (SP) de la PRMP du Ministère, il est exclu de la commande publique au Bénin pour une durée de cinq ans à compter du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2027.

« Au cours de cette période, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction dans la chaîne de la commande publique au sein de l’administration publique ou dans les projets sur financement extérieur au Bénin », a ordonné l’ARMP.

6 décembre 2022