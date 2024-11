La Norvège et le Bénin signent un accord climatique à la COP29

Le Royaume de Norvège et la République du Bénin ont signé aujourd’hui un accord bilatéral au titre de l’Article 6 de l’Accord de Paris, lors de la 29e Conférence des Parties (COP29).

Ce partenariat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable grâce à des projets d’énergie renouvelable au Bénin, notamment solaires et hors réseau. L’accord inclut également un renforcement des capacités techniques pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre et le suivi de ces initiatives.

Le ministre norvégien du Climat et de l’Environnement, Tore O. Sandvik, a salué cet accord comme un engagement mutuel en faveur de la croissance verte. Romuald Wadagni, ministre d’État béninois en charge de la Coopération, a souligné l’impact positif attendu sur les communautés locales et les objectifs climatiques globaux.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des mécanismes de coopération prévus par l’Article 6, qui encourage l’utilisation des crédits carbone pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

17 novembre 2024 par