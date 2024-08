La NOCIBE dote l’EPP Itakara de 6 salles de classe et de mobiliers

La Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE SA), fidèle à sa réputation d’entreprise citoyenne modèle a procédé, jeudi 29 août 2024 à l’inauguration de 6 salles de classe à l’Ecole Primaire Publique Itakara Ikpinlè située dans la commune d’Adja-Ouèrè, département du Plateau. La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de l’entreprise, de diverses personnalités et parents d’élèves.

En réponse aux besoins éducatifs des enfants de la commune d’Adja-Ouéré notamment ceux de l’arrondissement Ikpinlè, la NOCIBE a construit de nouvelles infrastructures scolaires au profit de l’EPP Itakara. Il s’agit de 6 salles de classe réparties en 2 modules d’une capacité d’accueil de 300 enfants et d’une façade d’entrée de l’école. Les 2 modules sont équipés en mobiliers soit 150 tables et bancs pour les apprenants, des mobiliers pour les enseignants ; un magasin et un bureau directeur équipé et doté d’une installation sanitaire interne.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune d’Adja-Ouéré, Cyrille ADEGBOLA a salué la vision du président directeur général de la NOCIBE SA qui fait de l’éducation sa priorité dans la commune d’Adja-Ouéré. Cyrille ADEGBOLA a manifesté sa joie de voir l’entreprise posé des actes concrets sur le nouveau site du complexe scolaire d’Itaraka. « Nous savons tous ce que la NOCIBE fait pour la commune d’Adja-Ouéré. (…) Nous sommes rassurés au sein du conseil communal que tous les autres arrondissements également en bénéficieront », a-t-il ajouté.

Selon le chef département qualité, hygiène, sécurité, environnement de la NOCIBE, Constant Assogba, la construction d’infrastructures scolaires et éducatives constitue un axe majeur de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. « Outre la protection de l’environnement, la NOCIBE a toujours mis un point d’honneur dans la promotion de l’éducation des enfants et leur maintien à l’école et ceci à travers diverses actions sociales de grande ampleur », a déclaré le représentant du directeur général adjoint de la NOCIBE. Il souligne que les deux tiers du budget de la politique RSE sont consacrés à l’éducation. Constant Assogba a renouvelé l’engagement du président directeur général de la NOCIBE, Latfallah LAYOUSSE, à contribuer dans la mesure du possible au façonnement du bien-être de la population béninoise en général et celle du département du Plateau en particulier.

Les parents d’élèves ont exprimé leur profonde gratitude envers NOCIBE pour ce geste généreux. « Au nom de toute la population, des parents en particulier, recevez nos sincères remerciements », a déclaré le président de l’Association des parents d’élèves, Macaire AKIOLE. Les écoliers sont aussi heureux de commencer la rentrée prochaine dans de nouveaux bâtiments. « C’est avec une grande joie que nous accueillons ce joyau flambant neuf que la NOCIBE vient de nous offrir. Nous nous engageons à l’entretenir pour la postérité », a affirmé le porte-parole des écoliers Yemalin Jacques FABI. Au nom des directeurs du complexe scolaire d’Itaraka, Hermann NOUDOGBESSI a remercié la NOCIBE et formulé des doléances telles que la construction de la clôture du complexe scolaire d’Itaraka, la construction des autres modules de salles de classe, l’alimentation en eau de la douche de la direction de l’école etc

La NOCIBE mène depuis des années plusieurs actions sociales pour le bonheur des populations. Au titre des actions, il y a la distribution de kits scolaires à plus de 12.000 enfants répartis dans 35 écoles maternelles, primaires et secondaires publiques des communes d’Adja-Ouéré et de Pobè. Elle paye aussi les frais de scolarité des élèves des collèges de Massè et d’Abadago. Dans son discours, le représentant du Préfet du Plateau s’est réjoui des efforts inlassables de la NOCIBE dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement. « En matière de responsabilité sociétale de l’entreprise, la NOCIBE est un modèle dans notre pays entier et dans le département du plateau en particulier », a indiqué Rodrigue TOUKOUNOU.

Selon le directeur adjoint de cabinet du ministre des Enseignements Maternel et Primaire, les seuls efforts du gouvernement ne sauraient suffire pour couvrir tous les besoins dans le domaine de l’éducation. Saluant la noblesse de l’acte de la NOCIBE, Raliou ARINLOYE a exhorté les enseignants, les écoliers et les parents élèves du complexe scolaire d’Itaraka à se serrer les coudes pour assurer l’entretien des salles de classe et équipements.

Des actions sociales en cours de réalisation

Plusieurs autres projets de la NOCIBE sont en cours de réalisation notamment la construction d’une infrastructure scolaire à l’Ecole primaire publique d’Igbo Adou avec cuisine pour la cantine scolaire et des installations sanitaires externes etc. La NOCIBE va distribuer aux écoles primaires publiques à l’occasion de la remise des kits scolaires prochaine 400 cents tables et bancs. Les parents d’élèves du CEG d’Issaba, commune de Pobè seront aussi dispensés du paiement et de la contribution scolaire dès la rentrée des classes.

En mettant en œuvre des actions concrètes et en s’engageant résolument aux côtés des populations, NOCIBE SA s’illustre comme une entreprise citoyenne modèle, résolument tournée vers le développement et le bien-être des populations béninoises.

Akpédjé A. Ayosso

Quelques photos

30 août 2024 par ,