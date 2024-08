La Loterie nationale du Bénin (LNB) continue de faire de nouveaux riches

Entrez dans l’univers des jeux virtuels et ressortez heureux🥰. Pariez petit à partir de 100f CFA et gagnez gros jusqu’à 500.000 FCFA avec quatre (04) jeux faciles et simples :

⚽ Le football virtuel ;

🐎 La course de chevaux ;

🐕 La course de lévriers ou course de chiens ;

🏎️ La course de voiture ou formule 1.

Pour jouer, rendez-vous dans les centres de jeux/Mini-Shops agréés LNB répartis dans 14 communes : Abomey, Abomey-calavi, Cotonou, Sèmè-kpodji, Porto-Novo, Athiémé, Lokossa, Comé, Sakété, Pobè, Parakou, Bohicon, Ouidah, Dassa-Zoumè.

NB : Avec les jeux virtuels, les gains sont payés instantanément !

🔞 Jouez responsable.

14 août 2024 par