La LNB promet un beau spectacle à ses parieurs de Djougou

Belmond Z revient sur le podium avec Aziz Touré, en tête d’affiche et d’autres artistes locaux ce vendredi 20 septembre 2024 à partir de 18 heures à la Place de l’indépendance Djougou.

La ville de Djougou s’apprête à vibrer au rythme de la musique et des sensations fortes ! Après des escales réussies à Nikki et Natitingou, le géant spectacle de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) dans le cadre de l’édition 2024 de la fête de la Gaani fera halte à Djougou demain, vendredi 20 septembre 2024.

Cet événement qui se tiendra à la place de l’indépendance de la ville promet d’être une véritable fête pour les amateurs de musique, de jeux et de divertissement.

Avec une ambiance festive et colorée, cette soirée s’annonce riche en émotions et en surprises.

Mais la Tournée Gaani ne se limite pas à la musique ! Les visiteurs pourront également participer à divers jeux, tester leur chance avec des tickets à grattage, et tenter de remporter de nombreux prix, tout comme à Nikki et Natitingou. C’est une occasion unique de vivre des moments de convivialité et de partage tout en s’amusant.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui mettra en avant le meilleur du paysage musical béninois tout en offrant des opportunités d’engagement ludique. Rendez-vous à Djougou pour une soirée inoubliable remplie de surprises et de découvertes.

Venez nombreux pour célébrer cette tournée qui fait battre le cœur du Bénin !

20 septembre 2024 par ,