La LNB organise un show époustouflant ce samedi à Tori

La Loterie Nationale du Bénin organise, samedi 22 juin 2024, à Tori-Bossito, un géant concert avec Praouda, Zoma et plusieurs autres artistes. L’évènement se tient dans le cadre de ‘’Torixwe’’, édition 2024.

‘’La Nuit de ‘’Torixwe’’ LNB 2024’’, c’est l’événement phare programmé pour ce samedi 21 juin à Tori-Bossito de 18 heures à l’aube. La Loterie Nationale du Bénin réserve une soirée inoubliable pour la population de Tori et environs. Il y aura entre autres des animations et jeux divers, la distribution de lots en nature, la remise de lots aux heureux gagnants du 5e tirage de la grande promotion loto 5/90.

La population va vivre un show époustouflant à travers la prestation des artistes tels que Praouda, Zoma. Les artistes locaux seront également sur le podium de la LNB. De nombreuses autres surprises agréables sont prévues pour les parieurs et les clients.

Avant le géant concert, la LNB organise dans la matinée du samedi, une activité sportive des fils et filles de Tori et des travailleurs de la maison du trésor.

Cet événement démontre l’engagement de la LNB à offrir le meilleur à ses clients. À travers sa participation à l’édition 2024 de Torixwe, la Loterie Nationale du Bénin renforce ses liens avec la communauté de Tori et environs.

Akpédjé Ayosso

21 juin 2024 par