La LNB offre un concert inoubliable à Djougou ce 16 novembre

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) prévoit d’illuminer la Foire Internationale Itinérante du Bénin 2024 avec un concert spectaculaire, samedi 16 novembre, sur la place de l’Indépendance à Djougou.

Baptisé Concert LNB FIIB, le concert de ce samedi 16 novembre 2024 mettra en avant des artistes de renom, notamment Petit Miguelito et Tonnerre X.

Ce concert est bien plus qu’une simple performance musicale : il célèbre la richesse culturelle et artistique du Bénin tout en renforçant le lien entre la LNB et les communautés locales. En marge du spectacle, diverses activités sont prévues, telles que la distribution de cadeaux et la vente de tickets à gratter, offrant aux participants la possibilité de remporter des lots tout en profitant d’un moment de détente et de convivialité.

Cet événement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la LNB dans les initiatives locales, à l’image de sa participation active à la 11ᵉ édition des jeux universitaires organisée du 9 au 14 septembre 2024, également à Djougou. En soutenant de tels projets, la LNB contribue au rayonnement culturel et au développement social du pays.

Rendez-vous à la place de l’Indépendance de Djougou à partir de 18 h pour une soirée exceptionnelle de musique, de surprises, de joie et une expérience mémorable !

