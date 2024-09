La LNB offre des concerts aux populations à Nikki

La Loterie nationale du Bénin offre deux concerts aux populations à l’occasion de la Gaani à Nikki, les 13 et 14 septembre 2024.

Des shows exceptionnels avec plusieurs artistes à Nikki à travers deux concerts organisés par la Loterie nationale du Bénin. C’est dans le cadre de la fête identitaire, Gaani. La Loterie nationale du Bénin offre le premier concert ce vendredi 13 septembre. Le second aura lieu samedi 14 septembre 2024. Il est prévu entre autres des animations et jeux divers, la distribution de lots en nature, vente de tickets à gratter. Des artistes tels que Kalamoulaï, Tyaf, Tonnerre X, Maf Afo, et Zoma, seront sur scène pour des moments inoubliables avec les populations.

Le festival identitaire de la Gaani est célébré chaque année dans l’aire culturelle baatonou et boo, au nord -est du Bénin. La célébration débute ce vendredi 13 septembre 2024.

A.A.A

