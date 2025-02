La LEI transmise à la CENA en septembre prochain

La Liste électorale informatisée (LEI) provisoire qui doit servir à l’organisation des élections générales de 2026 sera transmise à la Commission électorale nationale autonome (CENA) en septembre 2025. L’annonce a été faite par le directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) lors d’une conférence de presse le vendredi 14 février 2025.

Une information importante dans l’organisation des élections générales de 2026 au Bénin. La liste électorale informatisée provisoire, devant servir à l’organisation de différentes élections sera transmise à la CENA en septembre 2025. Et ce, conformément aux dispositions légales. Le directeur général de l’ANIP l’a annoncé en fin de semaine écoulée.

Selon les explications de Aristide Adjinacou, avant cette publication, des données détaillées relatives à la liste électorale seront fournies dès la mi-juillet, et la liste provisoire sera ensuite mise à jour pour intégrer d’éventuelles corrections. Le but visé étant de s’assurer que tous les citoyens exercer leur droit de vote.

Après cette phase de mise à jour qui va durer environ deux semaines, la liste définitive sera soumise à la Commission électorale nationale autonome. L’objectif selon le DG ANIP, est de faciliter l’accès des électeurs à leur bureau de vote. Il a informé le public à l’occasion, du lancement d’une application mobile « ANIP BJ », pouvant permettre aux électeurs de mettre à jour leur lieu de vote.

18 février 2025