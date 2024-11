La HAAC lance un appel à candidatures pour la nomination des responsables

Par une décision en date du jeudi 31 octobre 2024, et signé de Edouard LOKO, président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), un appel à candidatures est lancé pour les propositions de nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse de service public au Bénin ( SRTB S.A et ONIP).

6 novembre 2024 par