La ’’Garde Fédérale’’ dissoute à l’UAC

La Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB) a dissous, vendredi 19 août 2022, la ‘’ Garde fédérale’’ à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Par décision en date du 19 Août 2022. Véritas In’tisor Koudogbo, président de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB) a dissous la ‘’ Garde fédérale’’ à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Toutes les activités des institutions spécialisées de la FNEB à caractère sécuritaire telles que la Police Universitaire, BCI etc. ont été également suspendues. « À partir de cet instant, toute personne qui agira au nom de la Garde Fédérale ou d’une quelconque institution à caractère sécuritaire de la FNEB, sera tenue seule responsable des déconvenues de ses actes et répondra de ses forfaitures partout où il faudra », lit-on dans la décision.

Cette décision intervient à la suite d’un arrêté en date du 21 juillet 2022 du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique qui interdit les activités paramilitaires sur le campus.

